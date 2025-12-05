Haberler

Gaziantep'te öğrenciye çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te okula giden öğrenciye çarpıp kaçan sürücünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından "Gereği yapıldı" başlıklı paylaşımıyla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşanan olaya ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, 15 yaşındaki Berat'a okula gittiği sırada çarpıp kaçan sürücü A.B'nin yakalandığını belirtti.

Direksiyon başındaki ihmallerin ailelere büyük acılar yaşattığına dikkati çeken Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifi ile kazaları önlemeyi, can kaybını en aza indirmeyi ve sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yerlikaya, trafikte caydırıcılığın sadece ceza sistemiyle sağlanamayacağını, bunun toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olduğunu kaydetti.

Trafik güvenliğini hiçe sayanların bildirilmesi çağrısında bulunan Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirelim. Biz gereğini yaparız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
