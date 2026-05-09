Gaziantep'te Motosiklet Çarptı: Küçük Kız Çocuğu Yaralandı
Gaziantep'te yürüyen bir kız çocuğuna hızla ilerleyen bir motosiklet çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için polis çalışma başlattı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle arasında ailesiyle birlikte yürüyen kız çocuğuna, hızla ilerleyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk, metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsü kaçarken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürerken; polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı