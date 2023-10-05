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Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emrehan Doğan (24), hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan Doğan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.