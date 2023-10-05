Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emrehan Doğan (24), hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan Doğan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emrehan Doğan (24), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Güllühöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Emrehan Doğan yönetimindeki motosiklet ile Ö.G.'nin kullandığı 01 AFU 211 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Doğan, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, kurtarılamadı. Sürücü Ö.G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.