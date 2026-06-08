Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.K. idaresindeki 01 APP 162 plakalı motosiklet, Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek