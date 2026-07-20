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Motosiklet sürücülerine 3,9 milyon lira ceza

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Gaziantep'te trafik ekiplerince yapılan motosiklet denetimlerinde, kurallara uymayan 208 sürücüye toplam 3 milyon 907 bin 716 lira ceza kesildi, 41 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep'te trafik ekiplerince motosikletlere yönelik denetimlerde 208 sürücüye toplam 3 milyon 907 bin 716 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Perilikaya, Barak, Ocaklar, Üçoklar, Bozoklar, 8 Şubat, Karacaahmet, Merveşehir, Kayaönü ve Çetin Emeç mahallelerinde denetim gerçekleştirildi.

DENETİMLERDE REKOR CEZA

Denetimlerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullandığı belirlenen 208 sürücüye 3 milyon 907 bin 716 lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerce 41 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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