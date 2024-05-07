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Gaziantep'te minibüs ve beton mikseri çarpışması sonucu 9 kişi toprağa verildi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Kazada ölenler arasında öğrenciler de bulunuyordu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişi, toprağa verildi.

Hayatlarını kaybeden Şükrü Sağlam (71) Sena Taşkın (18), Sıdıka Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Rakibe Erinmez (32), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), Hatice Günen (44) ve Sibel Sağlam'ın (18) cenazeleri, İslahiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilk önce Yeşilyurt Mahalle merkezine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına getirilen cenazeler için İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Törene cenaze yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile vefat eden öğrencilerin eğitim gördüğü İslahiye Anadolu Lisesi ile İslahiye Farabi Mesleki Teknik Lisesi'nden öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Cenazelerden 8'i Yeşilyurt Mahalle mezarlığında toprağa verildi, Sude Çelik'in naaşı ise Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı törene katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ümran Yıldırım'ın annesi Sultan'ı teselli ettiği görüldü.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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