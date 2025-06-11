Gaziantep'te Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'te Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Gaziantep'te etkili olan kuvvetli rüzgar, İncilipınar Mahallesi'nde ağaç dallarının kopmasına ve çöp konteynerlerinin yerinden oynamasına neden oldu. Yürüyen vatandaşlar rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Gaziantep'te kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle İncilipınar Mahallesi'nde bazı ağaçların kopan dalları yol kenarına ve kaldırıma düştü.

Yol kenarında yürüyen vatandaşlar, rüzgarın yerdeki tozu havaya kaldırması nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Rüzgarın etkisiyle bazı çöp konteynerleri de yerinden oynayarak savruldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kopan ağaç parçalarını toplayarak yolu temizledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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