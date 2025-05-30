Gaziantep'te Kundaklama ve Kurşunlama Olaylarına 8 Tutuklama

Gaziantep'te Kundaklama ve Kurşunlama Olaylarına 8 Tutuklama
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Gaziantep'te 8 ev, iş yeri ve aracı kurşunlayıp kundaklayan 8 kişi tutuklandı. Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda, ateşli silah ve mermiler ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, 8 ev, iş yeri ve aracı kurşunlayıp kundakladıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 8 ev, iş yeri ve aracı kurşunlayıp kundaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları ve olay yerleri yakınlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarından, kurşunlama ve kundaklama şüphelileri tespit edildi. Ekipler, kimliği belirlenen 8 şüphelinin adreslerine Özel Harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde; 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek ve 20 fişek ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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