Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Kumaş Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Gaziantep'te bulunan bir kumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, yağ tanklarındaki aşırı ısınmadan kaynaklanmış olabilir. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te kumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde kumaş üretimi yapan bir fabrikada, iddiaya göre yağ tanklarındaki aşırı ısınmadan kaynaklı yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 10 itfaiye aracı ile 35 itfaiye erinin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında, 50 ton su ile 600 litre köpük kullanıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title