Gaziantep'te Küflenmiş Gıda Satan 6 İş Yeri Kapatıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde küflenmiş ve bozuk ürün satan 6 iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde bozuk ve küflenmiş gıda satışı yapan 4 iş yeri ve 2 zincir market şubesine işlem yaptı.

Toplam 6 iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın güvenli ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi için denetimleri sürdürdüklerini belirterek, "Halkımızın sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.