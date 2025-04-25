Gaziantep'te Küflenmiş Gıda Satan 6 İş Yeri Kapatıldı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan denetimlerde, küflenmiş ve bozuk gıda satan 4 iş yeri ile 2 zincir market şubesi kapatıldı. Belediye Başkanı, sağlıklı gıda için denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde küflenmiş ve bozuk ürün satan 6 iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.
Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde bozuk ve küflenmiş gıda satışı yapan 4 iş yeri ve 2 zincir market şubesine işlem yaptı.
Toplam 6 iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın güvenli ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi için denetimleri sürdürdüklerini belirterek, "Halkımızın sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel