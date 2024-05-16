Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Kuaförlük Kursiyerleri Gelin Adaylarına Destek Oluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te kuaförlük kursunda eğitim alan kursiyerler, maddi imkanı olmayan gelin adaylarının saçlarını gönüllü olarak yaparak çiftlere destek oluyor. Şahinbey Belediyesi Mimar Sinan Gençlik Merkezi'nde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki gelin adaylarının saç ve makyajlarını ücretsiz yapıyor. Gelin adayı Betül Çıldır, hizmetten dolayı mutlu olduğunu belirterek kursiyerlere teşekkür etti. Mahalledeki birçok kişinin projeden yararlandığını aktaran Çıldır, 'Başkanımızdan Allah razı olsun, bizlere her zaman destek oluyor. Tesiste saçlarımı ücretsiz yaptırdım ve çok da güzel oldu.' ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te kuaförlük kursunda eğitim alan kursiyerler, maddi imkanı olmayan gelin adaylarının saçlarını gönüllü olarak yaparak çiftlere destek oluyor.

Şahinbey Belediyesi Mimar Sinan Gençlik Merkezi'nde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki gelin adaylarının saç ve makyajlarını ücretsiz yapıyor.

Gelin adayı Betül Çıldır, hizmetten dolayı mutlu olduğunu belirterek kursiyerlere teşekkür etti.

Mahalledeki birçok kişinin projeden yararlandığını aktaran Çıldır, "Başkanımızdan Allah razı olsun, bizlere her zaman destek oluyor. Tesiste saçlarımı ücretsiz yaptırdım ve çok da güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Şahinbey Belediyesi Mimar Sinan Gaziantep Gençlik Yerel Haberler Güzellik Yaşam Güncel Haberler

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Kobani Davası'nda Gültan Kışanak'a tahliye

Kobani Davası'nda Gültan Kışanak'a tahliye
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title