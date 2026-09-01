Nurdağı'nda Depremzede Ailesinin Konteynerinde Yangın: Ahıra Sıçradı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede Kader Y.'nin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, komşunun ahırına sıçradı ve saman balyaları yandı. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatte söndürdü, ahırdaki 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Yangında 2 konteyner ve ahır zarar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde depremzede ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangın ahıra sıçradı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi'nde depremzede Kader Y.'nin (66) yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Alevleri fark eden Kader Y. ve ailesi dışarı çıkarak yardım istedi. Konteynerdeki yangın, Mustafa D.'ye (45) ait ahıra sıçramasıyla saman balyaları da yandı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, konteyner ve ahırdaki alevlere müdahale etti. Ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında, 2 konteyner ile ahırda zarar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.