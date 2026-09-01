Haberler

Nurdağı'nda Depremzede Ailesinin Konteynerinde Yangın: Ahıra Sıçradı

Nurdağı'nda Depremzede Ailesinin Konteynerinde Yangın: Ahıra Sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede Kader Y.'nin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, komşunun ahırına sıçradı ve saman balyaları yandı. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatte söndürdü, ahırdaki 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Yangında 2 konteyner ve ahır zarar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde depremzede ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangın ahıra sıçradı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi'nde depremzede Kader Y.'nin (66) yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Alevleri fark eden Kader Y. ve ailesi dışarı çıkarak yardım istedi. Konteynerdeki yangın, Mustafa D.'ye (45) ait ahıra sıçramasıyla saman balyaları da yandı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, konteyner ve ahırdaki alevlere müdahale etti. Ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında, 2 konteyner ile ahırda zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Sürpriz gelişme! Eski İçişleri Bakanı ifade vermek için adliyede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Özgür Özel'in 'Hakkımı helal etmeyeceğim' dediği 4 isim

İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu! İşte son hali
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Tırın altında yakalandı! Arif Kocabıyık'ın geçmişinden dikkat çeken detaylar

CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'in acı sonu

ODTÜ'lü Mert'in acı sonu! Lösemiyi yendi ama...

Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt

Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçın tarihi netleşti