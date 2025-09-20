Haberler

Gaziantep'te Koku Çalıştayı Düzenlendi

Gaziantep'te Koku Çalıştayı Düzenlendi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürünü kokular üzerinden tanıtmak amacıyla Koku Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda koku biliminin kültür, sanat, eğitim ve gastronomiyle ilişkisi ele alındı.

Çalıştayda, 'Koku ve Kültürel Miras', 'Gastronomi ve Koku İlişkisi', 'Sanatta Kokunun Yeri' ve 'Eğitimde Koku Deneyimi' başlıkları ele alınıyor.

