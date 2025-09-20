Gaziantep'te Koku Çalıştayı Düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültürünü kokular üzerinden insanlara tanıtmak amacıyla Koku Çalıştayı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda koku biliminin kültür, sanat, eğitim ve gastronomiyle ilişkisi ele alınması hedefleniyor.

Çalıştayda, 'Koku ve Kültürel Miras', 'Gastronomi ve Koku İlişkisi', 'Sanatta Kokunun Yeri' ve 'Eğitimde Koku Deneyimi' başlıkları ele alınıyor.