Boşanma aşamasındaki eşini koli bandı ile bağlayıp, başından aşağı kezzap döktü

'MADDEYİ EVE ÖNCEDEN GETİRMİŞ'

Gaziantep'te eşinin başından aşağı kezzap döktüğü Sibel Külah'ın (31) babası Çemil Çelik (52), damadının saldırıyı tasarlayarak yaptığını söyledi. Çelik, Adem Külah'ın, kızını koli bandı ile bağladıktan sonra darbedip başına ve yüzüne kezzap döktüğünü ifade etti. Kızının gözlerinin hasar gördüğünü, biri gözünün görme yetisini yüzde 99 oranında kaybettiğini belirten Cemil Çelik, "Tartışmışlar evde. Önceden eve asit getirmiş. Önce çocuğumu darbetmiş. Sonra koli bandı ile bağlamış. Sonra kollarını tutup boğmaya çalışmış. Kafasından aşağıya komple asit dökmüş. Çocuğumun yüzü çok kötü, gözleri kör. Mahvolduk. Durumu çok kötü. Doktorlar müdahale ediyor. Umut bekliyoruz gözlerinin görmesi için" diye konuştu.

'BORÇ BATAĞINA GİRMİŞ'

Kızına ve kendilerine bu acıyı yaşatan şüpheliye en ağır cezasının verilmesini isteyen Çelik, "Çocuğumu mahvettiler, ciğerimi yaktılar. Çocuğum yoğun bakımda. Gözlerini kurtarmak için uğraşıyoruz. Bu adam borç altına girmiş, sanal bahis oynamış. Parasını kripto paraya yatırmış. Geçimsizlik olmuş. Daha kızım bu borçlar altından kalkmak için çalışmaya başlamıştı. Özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordu" diye konuştu.

'KAFAMIN ÜZERİNE BİRŞEY DÖKTÜ, BAYILDIM'

Yanık bölümü yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Sibel Külah, olay anını anlattı. Külah, "Yüzüme bir şeyler döktü. Kafamın üzerine bir şeyler döktü. Sonra ben bayıldım zaten" dedi.

KAÇMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan olayın ardından Adem Külah'ın binadan çıkış anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adem Külah'ın merdivenlerden telaşla inip koşarak binadan ayrıldığı anlar yer aldı.