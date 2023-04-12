Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.Ö'nün adresini belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ hükümlüsü firari, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel