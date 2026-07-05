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Gaziantep'te kenevir ekimine yönelik operasyonda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

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Gaziantep'in Nizip, Şahinbey ve Yavuzeli ilçelerinde kenevir ekimi yaptığı belirlenen 8 şüpheliye yönelik operasyonda 151 kök kenevir ve 110 gram uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip, Şahinbey ve Yavuzeli ilçelerinde kenevir ekimi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, kenevir ekimi yaptığı belirlenen 8 şüphelinin Nizip, Şahinbey ve Yavuzeli ilçelerindeki ikametleri ile arazilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 151 kök kenevir bitkisi ile 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Safiyenur Aydaş
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