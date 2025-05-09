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Gaziantep'te Kaza: Eşi Hayatını Kaybetti, Sürücü Ağır Yaralandı

Gaziantep'te Kaza: Eşi Hayatını Kaybetti, Sürücü Ağır Yaralandı
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Gaziantep'te halk otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Sertaç Kaya ağır yaralanırken, eşi Şeyda Kaya kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP'te halk otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Sertaç Kaya ağır yaralandı, araçtaki eşi Şeyda Kaya (35) yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Abdulhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. Sertaç Kaya yönetimindeki otomobil, seyir halindeki halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Sertaç Kaya ağır yararlanırken, araçta bulunan eşi Şeyda Kaya ise kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Sertaç Kaya Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, eşi Şeyda Kaya'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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