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Fıstık Bahçesinde Uyurken Bulundu

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu fıstık bahçesinde uyurken bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu fıstık bahçesinde uyurken bulundu.

İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde yaşayan Feyza Şahin'den (8) haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, fiziki aramanın yanı sıra teknik imkanlardan da yararlanarak çocuğun bulunabileceği güzergahları kontrol etti. Gece boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu Şahin, Günaltı Mahallesi sınırlarındaki bir fıstık bahçesinde uyurken bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Feyza Şahin, jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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