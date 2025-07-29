Gaziantep'te Kaybolan Büyükbaş Hayvan Sahibine Ulaşarak Teslim Edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan bir büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

İdilli Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Hanifi Çavdar, ahırında kendisine ait olmayan bir büyükbaş hayvanın bulunduğunu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile koordineli çalışarak hayvanın küpe numarası üzerinden sahibine ulaştı.

Yapılan incelemede hayvanın sahibi Mesut Yılmaz olduğu belirlendi. Hayvancılıkla uğraşan Yılmaz, jandarma ekiplerine ve hayvanı koruma altına alan Hanifi Çavdar'a teşekkür etti.