Haberler

Gaziantep'te kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Okullar tatil edildi ve Gaziantep Havalimanı, kötü hava koşulları sebebiyle saat 12.00'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

GAZİANTEP'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. İl genelinde okullar tatil edilirken, yetkililer de vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen birçok kişi araçlarıyla yollarda kaldı.

UÇUŞLAR SAAT 12'YE KADAR İPTAL

Öte yandan, Gaziantep Havalimanı, saat 12.00'ye kadar uçuşlara kapatıldı. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle Gaziantep Havalimanı bugün saat 12.00'a kadar uçuşlara kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

