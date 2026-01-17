Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor
Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler karlı yollarla zorluk yaşarken, trafik ekipleri uyarılarda bulundu. Belediye ekipleri ise karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Gaziantep'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Bazı sürücüler karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekerken trafik ekipleri sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel