Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te kar etkili oldu
Güncelleme:
Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Sürücüler buz tutan yollarda zor anlar yaşarken, belediye ekipleri çalışma başlattı.

Gaziantep'te gece saatlerinde kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza bürünürken bazı sürücüler buz tutan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının düştüğü kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
