Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor

Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kent genelinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Karayolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Polis ve jandarma trafik ekipleri ise otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar nedeniyle sürücüleri uyararak, trafiği kontrollü şekilde sağlıyor.

Mahalledeki bazı kadınlar da kar yağışını fırsat bilerek kar topu oynayıp halay çekti.

Araban ilçesinde de etkili olan kar, çiftçileri sevindirdi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, bu sene kar yağışının oldukça iyi olduğunu belirterek, bu sayede hasat döneminin verimli geçmesini umduklarını kaydetti.

Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik veriler ışığında ilimizde devam eden kar yağışının etkisini artıracak olması ve buzlanma riski nedeniyle, tüm çalışmalara rağmen uçuş güvenliği ve yolcu mağduriyetini engellemek adına Gaziantep Havalimanı'nın kapanma süresi 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.