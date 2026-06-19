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Gaziantep'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

A.D. (40) yönetimindeki 27 ATL 943 plakalı kamyonet, İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi kavşağında, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkan H. E'nin (27) kullandığı 50 KD 297 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan A. M. (23) ve M. E. D. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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