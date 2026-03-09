Haberler

Gaziantep'te kamyonet ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Güncelleme:
GAZİANTEP'te kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed E.,'nin kullandığı 27 AGV 879 plakalı kamyonet ile Yaşar Ç.'nin kullandığı 80 AAJ 052 plakalı minibüs çarpıştı. Savrulan kamyonet refüje çıktı. Kazada minibüs sürücüsü Yaşar Ç. ile oğlu Satılmış ve torunu Yiğit Ç. ve kamyonet sürücüsü Muhammet E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
