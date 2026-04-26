Gaziantep'te kadınların ürettiği yufka ekmekler belediye aracılığıyla satılıyor

Kooperatifteki kadınlar tarafından üretilen günde yaklaşık 300 ekmek İslahiye Belediyesi'ne ait Mutfak Sanatları Merkezi'nde satışa sunuluyor.

Kooperatifte birleşen kadınlar ürettikleri ekmeklerden elde ettikleri kazançla aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Kooperatif üyesi Zeliha Polat, yaptığı açıklamada, kooperatifin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Burada yüzlerce yıldır yapılan geleneksel yufka ekmeği yapıyoruz. Biz de arkadaşlarımızla birlikte bu sayede evimize ekmek götürüyoruz." dedi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise amaçlarının kadın istihdamını artırmak olduğunu ifade etti.

Öte yandan kadınlar kooperatifte koruk ekşisi, kozalak pekmezi, biber ve domates salçası ile patlıcan ve domates kurusu gibi ürünler de üretiyor.