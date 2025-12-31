Haberler

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler, 640 gümrük kaçağı sigara ve 75 litre kaçak alkol ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 640 gümrük kaçağı sigara ve 75 litre kaçak alkol ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

