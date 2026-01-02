Haberler

Gaziantep'te kaçak krom madeni çıkaran 2 kişi yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kaçak krom madeni çıkaran iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli maden çıkarmaya yönelik ekipmanlar ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak maden arama ve çıkarma olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Nurdağı ilçesinde kaçak krom madeni ocağı açıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 1 jeneratör, 1 su dalgıç pompası, 1 görüntü izleme cihazı ve 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B. ve İ.E.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

