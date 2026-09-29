Haberler

Gaziantep'te JICA hibeli atık su arıtma tesisi 145 bin kişiye hizmet verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te JICA hibeli atık su arıtma tesisi 145 bin kişiye hizmet verecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuzeyşehir bölgesindeki atık suları arıtmak için 45 bin metrekarelik alanda tesis inşa ediyor. Yaklaşık 517 milyon lira yatırımla JICA hibesiyle yapılacak tesis, tamamlandığında günlük 145 bin kişilik nüfusa hizmet verecek.

Gaziantep'te yapımına başlanan Kuzeyşehir Atık Su Arıtma Tesisi'nin tamamlandığında günlük 145 bin kişilik nüfusa hizmet vermesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalangoz, Göksüncük ve Karacaören mahalleleri ile Kuzeyşehir Toplu Konut alanlarında oluşan atık suların arıtılması amacıyla yapılacak tesis, 45 bin metrekarelik proje alanında inşa edilecek.

Yaklaşık 517 milyon lira yatırım bedeline sahip tesisin Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) hibesiyle hayata geçirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tesiste fiziksel ve biyolojik arıtmanın yanı sıra ultraviyole arıtma sisteminin de kullanılacağı belirterek, mevcut paket arıtma tesislerinin sürdürülebilir şekilde hizmet verebilmesi için yeni tesisin planlandığını ifade etti.

Tesiste kullanılacak modern arıtma teknikleriyle atık suların standartlara uygun şekilde arıtılması ve çevreye olası olumsuz etkilerin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi

Ünlü televizyoncu idrar kaçırma küloduyla poz verdi
Çin'den Japonya'ya sert uyarı! 'Tarihten ders almazsa geleceği olmaz'

İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! "Geleceği olmaz" tehdidi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu hakkında dikkat çeken sözler

Ünlü oyuncudan 8 yıl sonra gelen itiraf! Yine onunla evlenirdim
MHK soruşturmasında İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı

İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort

Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Azra Akın, koruma ve bakım altındaki çocuklara masal okudu

Eski Türkiye Güzeli'nden anlamlı ziyaret! Çocuklara masal okudu
Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

Kızının elinden tutmuş ekmek almaya gidiyordu! Baba-kız dehşeti yaşadı
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu

"Emniyete çağrıldım" deyip video çekti: Kimsenin şüphesi olmasın
Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki

Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki