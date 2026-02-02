Haberler

Gaziantep'te bir sitenin istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu oluşan hasar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda kimsenin yaralanmadığı, ancak 4 dairede hasar meydana geldiği ve bazı araçların göçük altında kaldığı bildirildi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bülbülzade Mahallesi 136059. Sokak'ta bulunan 4 bloklu Palmiye Sitesi'ndeki istinat duvarının dün çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında olay anına ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Görüntülerde, duvarın çökerek bahçedeki araçların üzerine doğru devrilmesi, sonrasında ise iki bloktaki 4 daireye zarar vermesi görülüyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi 136059. Sokak'ta bulunan 4 bloklu Palmiye Sitesi'nin istinat duvarı dün henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüş, çökme sonucu 4 dairede hasar oluşmuş, bazı araçlar da göçük altında kalmıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tedbir amacıyla 4 blok tahliye edilmişti.

