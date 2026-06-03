Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte farklı tarihlerde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve yağma olaylarına yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Ekipler belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda tabanca ele geçirdi ve 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin belirlenen adreslere koçbaşı kullanarak girmesi, adreslerde yapılan aramalarda tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması yer alıyor.