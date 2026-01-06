Haberler

İş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, iş makinesinin motosiklete çarparak üzerinden geçmesi sonucu motosiklet sürücüsü Şemsettin Mehmet G. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'te iş makinesinin kavşakta çarpıp üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü Şemsettin Mehmet G. hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki iş makinesi, kavşakta Şemsettin Mehmet G.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazayı fark etmeyen M.K. iş makinesiyle motosikletlinin üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri incelemelerinin ardından Şemsettin Mehmet G.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Operatör M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ahmet ATMACA- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
