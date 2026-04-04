Gaziantep'te ileri evre kalp yetersizliği toplantısı düzenlendi

Gaziantep'te, ileri evre kalp yetersizliği alanındaki güncel yaklaşımların ele alındığı bilimsel bir toplantı gerçekleştirildi.

Alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen programda, hastalık yönetimi ve tedavi süreçlerine ilişkin başlıklar değerlendirildi.

Toplantının açılışında Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan yer aldı.

Açılışta konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, kalp yetersizliğinin yalnızca kalbin pompa gücüyle sınırlı olmadığını, tüm dolaşım sistemini etkileyen bir hastalık olduğunu, bu alanın öneminin giderek arttığını vurguladı. Bu tür toplantıların klinik uygulamalara katkı sağladığını belirten Doğan, emeği geçenlere teşekkür etti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise bu tür bilimsel toplantıların bilgi ve deneyim paylaşımı açısından önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan da ileri evre kalp yetersizliği hastalarının yönetiminde kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından, ileri evre kalp yetersizliğinin tanı ve sevk yönetimi, sol ventrikül destek cihazları için hasta seçimi ve klinik sonuçlar, olgu temelli değerlendirmeler, kalp nakli endikasyonları, donör yönetimi ve beyin ölümü süreçlerinin ele alındığı oturumlara geçildi.