Haberler

2 grubun taşlı sopalı kavgasında 9 yaralı

2 grubun taşlı sopalı kavgasında 9 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te Suriyeli iki grup arasında çıkan kavga, taş ve sopaların kullanılmasıyla büyüdü. Olayda 9 kişi yaralandı, gözaltına alınanlar arasında sınır dışı edileceği bildirilen şüpheliler var.

GAZİANTEP'te 2 grubun taşlı sopalı kavgasında 9 kişi yaralandı. Taraflardan 1 kişinin hafif ticari araçla diğer grubun arasına girdiği olaya dair anlar, çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Hafif ticari aracıyla olay yerine gelenlerden biri, diğer grubun arasında girdi. 9 kişinin yaralandığı olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan 9 kişiyi gözaltına aldı. Olay anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Mesajları ifşa oldu! Takım arkadaşından Alperen Şengün hakkında şok sözler

Mesajları ifşa oldu! Takım arkadaşından Alperen hakkında şok sözler
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti