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Gaziantep'te İki Aile Arasında Kanlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep'te İki Aile Arasında Kanlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Gaziantep'te Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan bıçak, tornavida ve makasın kullanıldığı kavgada Ali El Ceddan kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GAZİANTEP'te iki aile arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Suriye uyruklu Ali El Ceddan (25) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan tartışma bıçak, tornavida ve makasın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ali El Ceddan, Ali El C (29), Muhammed M. (25), İbrahim M. (25), Ahmed A. (23) ve Usame Y. (25) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kavgada yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayda kalbinden bıçaklanan Ali El Ceddan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunulmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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