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Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardımlar Başladı

Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardımlar Başladı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yaklaşık 24 bin adet tekstil, mutfak gereçleri ve temizlik ürünleri dağıtılmaya başlandı. Yardımlar 7 Şubat'a kadar sürecek.

Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar yapılıyor.

Araban Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) depolarında mevcut bulunan tekstil ürünleri, mutfak gereçleri, temizlik ürünlerinden oluşan 24 bin adet malzemenin ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başlandı.

Dağıtımların bugün itibarıyla başladığı ve ihtiyaç sahibi ailelerin başvurularına göre 7 Şubat'a kadar dağıtımların devam edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, ihtiyaç sahipleri için yardımların aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
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