Gaziantep'te huzurlu parklar uygulamasında 2 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen "Huzurlu Parklar" uygulamasında 2 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin kent genelindeki parklarda yapılan denetimlerde 6 bin 954 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanırken, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde 284'ü motosiklet olmak üzere toplam 386 araç kontrol edildi ve kurallara uymadığı tespit edilen 83 sürücüye toplam 732 bin 519 lira idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların parklarda güvenli ve huzurlu şekilde vakit geçirebilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamaların sürdürüleceği bildirildi.