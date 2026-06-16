Haberler

Gaziantep'te huzurlu parklar uygulamasında 2 aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te parklarda yapılan denetimlerde 6 bin 954 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 2 aranan kişi yakalandı, 13 kişiye işlem yapıldı ve 83 sürücüye 732 bin 519 lira ceza kesildi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen "Huzurlu Parklar" uygulamasında 2 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin kent genelindeki parklarda yapılan denetimlerde 6 bin 954 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanırken, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde 284'ü motosiklet olmak üzere toplam 386 araç kontrol edildi ve kurallara uymadığı tespit edilen 83 sürücüye toplam 732 bin 519 lira idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların parklarda güvenli ve huzurlu şekilde vakit geçirebilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamaların sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
67 yıllık evlilik, 11 çocuk... 6 saat arayla can verdiler

67 yıllık evlilik, 11 çocuk... 6 saat arayla can verdiler
FIFA, Muslera için yapılan başvuruyu reddetti

Tarihe geçtiği maçta hayatının şokunu yaşadı
Eski Teğmen Serhat Gündar Dünya ikincisi oldu: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediği için TSK'dan ihraç edilmişti

TSK'dan ihraç edilen teğmen dünya ikincisi oldu
Trafikte kavga ettiği şahsın kulağını ısırarak kopardı

Kan donduran olay! Kavga esnasında kulağı koptu
Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı

Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı
Tuzla Dentaş Tersanesi'nde gemi yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'daki tersanede korkutan dakikalar!