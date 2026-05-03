Gaziantep'te Hortum Aracı Savurdu: Yaralılar Var
Haber: Jiyan Erkılıç
(GAZİANTEP) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Kayacık Barajı yakınlarında etkili olan hortumun savurduğu araçta bulunanlar yaralandı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Kayacık Barajı yakınlarında, iddiaya göre hortum bir aracı savurdu.
Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, araçtan fırlayan vatandaşların yaralı halde yerde beklediği görüldü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı ve hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.
Kaynak: ANKA