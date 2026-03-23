Gaziantep'te hemzemin geçitte demir yolu bakım aracıyla öğrenci servisi çarpıştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte bir demir yolu bakım aracı ile okul servisi çarpıştı. Kazada yaralanan olmaması sevindirirken, olay yeri incelemesi yapıldı.

M.Ş. İdaresindeki demir yolu bakım ve onarım aracı, H.P. Yönetimindeki 27 S 6781 plakalı okul servisi ile İslahiye-Suriye hattı Bahçelievler Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, servis aracında öğrenci bulunmadığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ekipler, kazanın yaşandığı hemzemin geçitte incelemelerde bulunurken trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Öte yandan kaza anı, hemzemin geçidin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki demir yolu bakım onarım aracına rağmen servis sürücüsünün hareket ettiği, çarpışma anı ve servis aracının sürüklendiği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Gözler İran'daydı! Trump'ın 'Görüşme yaptık' sözlerine ilk yanıt

Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
Gözler İran'daydı! Trump'ın 'Görüşme yaptık' sözlerine ilk yanıt

Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! Dikkat çeken 3 ay detayı
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor