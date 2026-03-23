Gaziantep'te hemzemin geçitte demir yolu bakım aracıyla öğrenci servisi çarpıştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte demir yolu bakım onarım aracı ile okul servisi çarpıştı.

M.Ş. İdaresindeki demir yolu bakım ve onarım aracı, H.P. Yönetimindeki 27 S 6781 plakalı okul servisi ile İslahiye-Suriye hattı Bahçelievler Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, servis aracında öğrenci bulunmadığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ekipler, kazanın yaşandığı hemzemin geçitte incelemelerde bulunurken trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Öte yandan kaza anı, hemzemin geçidin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki demir yolu bakım onarım aracına rağmen servis sürücüsünün hareket ettiği, çarpışma anı ve servis aracının sürüklendiği anlar yer alıyor.