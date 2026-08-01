Gaziantep’te hayvan otlatma kavgası; 2 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çobanlar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma K. ile ismi öğrenilemeyen çoban arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Cuma K. ile oğlu Ahmet K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralanan Cuma K. ile oğlu Ahmet K. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı