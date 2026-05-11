İslahiye'de hayırsever desteğiyle "Okul Yapım Protokolü" imzalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayırsever Bilal Yıldırım, depremde yıkılan ilkokulun yerine yeni bir okul inşası için protokol imzaladı. Okul, 2026'da eğitim öğretime açılacak.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Örtülü Mahallesinde yapılacak ilkokul için hayırsever Bilal Yıldırım ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okul yapım protokolü imzalandı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ilkokulun yerine, hayırsever Bilal Yıldırım tarafından çelik konstrüksiyon olarak tek katlı yeni bir okul inşa edilecek.

"Hacı Zeliha Yıldırım ve Hacı Ömer Yıldırım" adı verilecek okulda 1 derslik ve 1 idari oda bulunacak.

Protokol, Kaymakam Mehmet Soylu tarafından onaylandı.

Hayırsever Bilal Yıldırım'a teşekkür eden Soylu, protokol kapsamında okulun normal şartlarda bir yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü ancak inşaatın 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce, Eylül 2026'da hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.

İmza törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve Örtülü Mahallesi Muhtarı Salman Şahin katıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
