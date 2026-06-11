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Hamile Eşi ve Üvey Çocuklarını Darbetti

Hamile Eşi ve Üvey Çocuklarını Darbetti
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Gaziantep'te M.N., tartıştığı hamile eşi Sündüz Ç. ile kadının önceki evliliğinden olan 3 çocuğunu darbetti. Anne ve çocuklar hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te M.N., tartıştığı hamile eşi ve daha önceki evliliğinden olan 3 çocuğunu darbetti.

Olay öğle saatlerinde Binevler Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre M.N. hamile eşi Sündüz Ç. (28) ile kadının daha önceki evliliğinden olan çocukları Kerem (9), Halil (6) ve Adem'i (3) darbetti. Anne Sündüz Ç., saldırıdan kurtulmak için çocuklarını da yanına alarak sokağa kaçtı. Sokak ortasında da eşi ve üvey çocuklarını darbetmeye devam eden M.N.'ye esnaf ve komşuları müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen anne ve 3 çocuğu ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından saldırgan M.N., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzlem Bilir:

ne yazık ki böyle haberler çok oluo insanlar niye ders almıyo anlamıyorum böyle şeylerle karşılaşınca çok üzülüyorum.

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Haber YorumlarıGülşah Yasar:

bu tür olaylar çok kötü ama çoğu zaman bu insanlar bi eğitim görmüş olsa böyle şeyler yapmazdı çocukluk travması veya başka sorunları olabilir ama yine de hiçbir mazeret yoktur hamile bir kadına el kaldırmak çok vahim bir durum

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Haber YorumlarıNevriye İlgazi:

vay be işte böyle adamlar var ya hamile karısını çocuklarını dövsün sonra ne olur hapis yatar bir kaç sene çıkar yine aynı şey yapıyor insanlar hiç değişmiyo zaten ama ne fark eder toplum böyle işte

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