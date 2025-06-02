Gaziantep'te Halı Tasarım Yarışması Heyecanı Başladı

Gaziantep'te Halı Tasarım Yarışması Heyecanı Başladı
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Gaziantep Üniversitesi ve GAHİB iş birliğiyle düzenlenen 11. Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması'nın ön eleme süreci başladı. 208 eserin katıldığı yarışmada dereceye giren tasarımcılara ödül verilecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) iş birliğinde bu yıl 11. düzenlenen "Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması"nın ön eleme süreci başladı.

Halı sektörüne yenilikçi ve özgün tasarımlar kazandırmayı hedefleyen yarışmaya bu yıl 208 eser başvurdu. Ön değerlendirme aşamasında jüri üyeleri, tasarımları teknik yeterlilik ve estetik açıdan detaylı şekilde inceledi.

Yarışmada dereceye giren tasarımcılara para ödülü verilecek. Final sonuçlarının Eylül 2025'te açıklanması planlanıyor.

Ön eleme sonucu belirlenen ilk 20 tasarım ise Gaziantep Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren farklı firmalarda dokunarak hayata geçirilecek.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
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