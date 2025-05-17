Gaziantep'te Halı Fabrikasında Patlama: 7 Yaralı

Gaziantep'te Halı Fabrikasında Patlama: 7 Yaralı
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Gaziantep'teki bir halı fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sine ambulansta müdahale edilirken, diğer 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın doğal gaz buhar kazanından kaynaklandığı açıklandı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Gaziantep'te organize sanayi bölgesindeki bir halı fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden durumu hafif olan 2'sine ambulansta müdahale edildi. Diğer 5 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz 2. Organize Sanayi Bölgesinde bir işyerinde patlama meydana gelmesi üzerine itfaiye ve güvenlik ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal etmiştir. Yapılan incelemede ilk belirlemelere göre iş yerine ait doğal gaz buhar kazanının patlaması sonucu iş yeri duvarlarının yıkıldığı anlaşılmıştır. İş yerinde çalışan yaralı 5 işçi çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Bina duvarının yıkılması sonucu duvar önünde bulunan 5 araçta maddi zarar oluşmuştur. Söz konusu alanda çevre güvenliği alınmış ve ekiplerimiz tarafından konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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