Gaziantep'te makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'teki bir halı fabrikasında makineye sıkışan 56 yaşındaki işçi Şaban Özgeren, yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir halı fabrikasında çalışan 56 yaşındaki Şaban Özgeren, henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özgeren'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özgeren'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan