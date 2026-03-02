Haberler

Gaziantep'te makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Gaziantep'teki bir halı fabrikasında makineye sıkışan 56 yaşındaki işçi Şaban Özgeren, yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te halı fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir halı fabrikasında çalışan 56 yaşındaki Şaban Özgeren, henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özgeren'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özgeren'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
