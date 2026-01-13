Haberler

Gaziantep'te hakkında 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hırsızlık suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
