Gaziantep'te Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 6 Yaralı
Gaziantep-Kilis kara yolu Kazıklı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Fevzi K. yönetimindeki otomobil ile Mehmet Y. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Fevzi K. (35) yönetimindeki 27 AGL 984 plakalı otomobil ile Mehmet Y. (26) idaresindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep- Kilis kara yolu Kazıklı mevkisinde çarpıştı.
Her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel