Gaziantep'te Gürültü Kirliliğine Karşı Zabıta Denetimi

Gaziantep'te Gürültü Kirliliğine Karşı Zabıta Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kafe ve eğlence yerlerinde gürültü kirliliğini önlemek amacıyla desibel ölçümleri yaparak denetimler gerçekleştirdi. İhlal tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kafe ve eğlence yerlerinde desibel ölçümleri yaparak, gürültü kirliliğine karşı denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığınca kafe, kafeterya ve eğlence mekanlarında açık hava faaliyetleriyle beraber yapılan müzik yayınlarının çevreye rahatsızlık vermemesi ve gürültü kirliliği yaşanmaması için denetimler başlatıldı.

Gece ve gündüz sivil zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, ihlal yapan işletmelere ilgili maddelerden cezai işlem uygulanırken, gürültüden rahatsız olan vatandaşların 24 saat 153'ü arayarak zabıta ekiplerine ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daire Başkanı Ömer Yalım, vatandaşların huzurunun kendileri için öncelik olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kanunun öngördüğü esaslara göre çalışmayan işletmeler olması, ruhsatsız müzik yayını yapmaları halinde işletmelerin önce uyarıldığı sonra ceza uygulanacağını buradan bildirmek istiyorum. Bizim amacımız bu tür işletmelerde öncelikli eğitim. Biz herkese ceza yazarak değil, işletme sahiplerini uymaları gereken esaslar hakkında onları bilgilendiriyoruz. Yazılan cezalar yüksek miktarda olan cezalardır. Cezaların caydırıcı etkisini oluşturmaya çalışıyoruz. Kentte bu tür işletmelerden kaynaklanan gürültülerin önüne geçmemiz vatandaşların huzur ve sükunet açısından çok önemli."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu

İşte AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri
İngiltere ve Fransa'dan sonra Portekiz'den de Filistin'i tanıma adımı

Bir AB ülkesi daha Filistin'i tanımaya hazırlanıyor
26 ilde yapıldı! İşte Erdoğan ve Bahçeli'nin yüzünü güldürecek anket

Erdoğan ve Bahçeli'nin yüzünü güldürecek anket
Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda

Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım'ın, 'Otur sen lan' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi

Aziz Yıldırım'ın, "Otur sen lan" dediği Hamdi Akın'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.