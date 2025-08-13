Gaziantep'te Gökyüzü Gözlem Şenliği

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından "Gökyüzü gözlem şenliği" düzenlendi.

İbrahimli Mahallesi Agro Park'ta düzenlenen şenlikte, bir araya gelen vatandaşlar, gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru gözlemi yaptı.

Vatandaşlar aynı zamanda teleskopla Satürn, Jüpiter ve Ay'ı gözlemledi.

Etkinlikte konuşan Ömer Kaplan, AA muhabirine ailesiyle birlikte meteor yağmurunu izlemeye geldiğini belirterek, "Burada orkestra eşliğinde güzel bir şenlik var. İlk defa meteor yağmurunu izleme fırsatı bulacağım." dedi.

Osman Özgan ise meteor yağmurlarını izlemek izin parka geldiklerini belirterek, "Işıklar söndüğünde meteor yağmurlarını izleme fırsatı bulacağız. Güzel bir gece olmasını diliyorum. " diye konuştu.

Şehitkamil Belediyesi Teknoloji Atölyeleri sorumlusu Eyüp Yenikomşu ise yaklaşık bin kişinin düzenlenen şenliğe katıldığını söyledi.

Burada meteor yağmurlarını gözlemlemeyi hedeflediklerini aktaran Yenikomşu, "Bu gözlem çıplak gözle yapılacaktır. Bunun yanı sıra Ay, Jüpiter ve Satürn'ü teleskop ile gözlemleme fırsatı bulacağız. Eğer imkan olursa yıldız takımlarını da gözlemlemeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.