Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 kişi tutuklandı. Ekipler, yakalanan 5 düzensiz göçmeni sınır dışı etmek üzere gönderdi.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Nurdağı ilçesindeki asayiş noktasında şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısını yakaladı.

Kaçakçılıkta kullanılan araca el konulurken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı İ.E.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar
